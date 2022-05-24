2022/05/24 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأهوار والزئبق الأحمر – نعيم عبد مهلهل أيام الأزمنة السومرية كان القير من بعض كنوز المكان ، والى اليوم لم يكتشف العالم كيف كان يستخرج وماهي تركيبته ، واصبح من بعض الغاز المكان التي فيها شيء من التأكيد العجيب حتى قبل تأسيس منظمة أوبك ، كان السومريون منذ سبعة الاف عام يستخرجون النفط ومشتقاته من […]

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