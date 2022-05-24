2022/05/24 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانفعالية لا تخدم الوطن – جاسم مراد القضية الوطنية لا يمكن بأي حال ، أن تخضع للمزاج السياسي ، ولا يجوز التعامل معها على إنها مُلك أو إقطاعية تابعة للأحزاب والكتل السياسية ، فهي فوق الجميع ، ومن أجل الانسان ، في البدء تحدثنا بأن ما اعطي للمستقلين من هامش للمناورة ، وإمكانية لمعالجة الانسداد […]

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