شاهد بالفيديو.. عبيد: تحركات ومبادرات الرئيس بارزاني الغاية منها إنقاذ وطن وشعب

2022/05/24 | 01:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tS-ZdTN8vXo

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