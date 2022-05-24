وزير الدفاع الأمريكي: استراتيجية بوتين تجاه أوكرانيا

2022/05/24 | 01:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يوم الاثنين، إن "الاستراتيجية الشاملة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتعلقة بأوكرانيا غير معروفة".

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