2022/05/24 | 01:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر مجلس أمن اقليم كردستان العراق، الثلاثاء، بياناً بشأن ما وصفها "تهديدات" "الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية"، محذراً من اي اعتداء على الاقليم.

وقال المجلس في بيان، إن "جماعة خارجة عن القانون باسم الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية قامت بتلفيق العديد من التهم الباطلة على الإقليم وتوجيه تهديدات اليه والذي نعلم جيدا الجهة التي تقف ورائهم".

وأضاف البيان أن "هذه التهديدات ليست جديدة وقامت هذه المجاميع بدعم من بعض القوى الخارجية بتنفيذه على أرض الواقع وكانت نتائجها على العراق مدمرة"، محذراً بالقول "ننوه الى أن اي اعتداء على اقليم كردستان المعترف به دستوريا سيكون له ثمن غالي".وأشار الى أن "هذه المجاميع لا تتعلم من التاريخ بأن جماعات أكثر منهم قوة لم يتمكنوا من كسر إرادة شعبنا"، مضيفاً أن "هذه المجاميع الخارجة عن القانون تشكل خطرا على أمن وسيادة العراق بشكل عام وتسهم في نمو الجماعات الارهابية والافكار المتطرفة"، بحسب وصف البيان.

وتابع أن "قوات البيشمركة لديها تنسيق مع الجيش العراقي لمواجهة هذه الجماعات وتهديداتهم"، معتبراً أن "مسؤولية حماية سيادة العراق تقع على عاتق الحكومة الاتحادية، وندعو لوضع حد لهذه الجماعات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس أمن كردستان يرد على 'تهديدات' ويحذر من أي اعتداء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس أمن كردستان يرد على 'تهديدات' ويحذر من أي اعتداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).