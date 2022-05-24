مقتل مدنيين اثنين وإصابة جنديين بهجوم في ديالى

2022/05/24 | 01:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمقتل مدنيين اثنين وإصابة جنديين بهجوم بالقذائف في محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هجوما بـ 10 قذائف الهاون استهدف قرية الاصلاح في ديالى".وأضاف المصدر أن "الهجوم اسفر عن مقتل اثنين مدنيين واصابة اثنين من الجنود"، مشيراً الى أن "تعزيزات عسكرية وصلت الى قرية الاصلاح في ديالى بعد هجمات لداعش".

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