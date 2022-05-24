2022/05/24 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جورج قرداحي ..أبرز كتاب في المعرض- حسين الذكر تلك العواطف الجياشة التي فاضت بها أروقة معرض بغداد الدولي التي ابدتها الجماهير العراقية وهي تحيط وتصور وتلاحق الاعلامي العربي جورج قرداحي لم تكن وليدة رابطة نجومية او ثقافية او فضولية فحسب ..بل ان قرداحي أسس لنفسه ولزملائه طوق تتويج ( مباركا ) سيتقلده وساما […]

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