2022/05/24 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سرى باسم: مسرح الطفل يوفّر لي السعادة المفقودة الديك الصيّاح مشروع تخرّج طالبات معهد الفنون أبطاله دمى بغداد- ياسين ياس ضمن فعاليات مهرجان قسم الفنون المسرحية في معهد الفنون الجميلة للبنات- الدراسة الصباحية،تقدم طالبات المرحلة الخامسة مشاريع تخرج،وهي عبارة عن مسرحيات عالمية ومحلية،ومن هذه المسرحيات ( الديك الصياح)تاليف محسن الكناني اخراج الاكاديمية سرى باسم وساهرة […]

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