صالح: الهجمات الإرهابية في كركوك وديالى محاولات خسيسة لضرب أمن واستقرار مواطنينا

2022/05/24 | 01:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واععدّ رئيس الجمهورية برهم صالح، الهجمات الإرهابية التي استهدفت كركوك وديالى محاولات خسيسة لضرب أمن واستقرار مواطنينا.وقال صالح في تغريدة له على "تويتر" تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، ‏أن "الهجمات الإرهابية الجبانة التي استهدفت كركوك وديالى، محاولات خسيسة لضرب امن واستقرار مواطنينا وقواتنا الأمنية، وتذكير بخطورة الإرهاب المتربص لاستغلال الثغرات والتقاط أنفاسه". وأضاف: "واجبنا رص الصف الوطني ودعم الأجهزة الأمنية البطلة من اجل اجتثاث الإرهاب من جذوره وافشال مخططاته الخبيثة".

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