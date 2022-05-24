"كلاسيكو السعودية".. الهلال يهزم الاتحاد بثلاثية

2022/05/24 | 02:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز فريق الهلال السعودي على مستضيفه الاتحاد بـ3 أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، التي تعرف بـ"كلاسيكو السعودية"، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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