2022/05/24 | 02:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ارتفاع عدد جرائم إطلاق النار على التجمعات في الأماكن العامة في البلاد بنسبة 52.5 % عن العام 2020.وقال المكتب في تقرير إنه "تم تسجيل 61 حادث إطلاق نار على أنها "حوادث إطلاق نار نشطة"، وهي الحوادث التي ينفذها شخص أو أكثر بأسلحة نارية بقصد القتل أو محاولة القتل في أمكان التجمعات".وأوضح أن "البيانات تظهر أن الفترة من 2017 إلى 2021 تشهد اتجاها تصاعديا في عدد الجرائم، حيث يمثل عدد الحوادث التي تم تحديدها في عام 2021 زيادة بنسبة 52.5٪ مقارنة بعام 2020 و 96.8٪ مقارنة بعام 2017".ولفت إلى أن "عدد الضحايا بلغ 103 وعدد المصابين بلغ 140 عام 2021 مرتفعا بنسبة 48٪ مقارنة بعام 2020".وأكد أن "عدد الوفيات في هذه الحوادث العام الماضي هو الأعلى في السنوات الخمس الأخيرة".ولفت إلى أن "12 حادثة من أصل 61 تستوفي معايير القتل الجماعي (بافتراض مقتل ثلاثة أشخاص أو أكثر)".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة: ارتفاع جرائم إطلاق النار في الأماكن العامة بنسبة 52.5 %) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة: ارتفاع جرائم إطلاق النار في الأماكن العامة بنسبة 52.5 %) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).