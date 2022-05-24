أمريكا تعلق على استقالة دبلوماسي روسي احتجاجًا على

2022/05/24 | 03:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، إن استقالة الدبلوماسي الروسي المخضرم بوريس بونداريف احتجاجًا على "حرب موسكو العدوانية" ضد أوكرانيا تظهر أنه "على الرغم من دعاية الكرملين، هناك روس يختلفون بشدة مع ما يفعله الرئيس الروسي

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