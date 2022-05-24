بايرن ميونخ يرغب بالتعاقد مع مهاجم ليفربول

2022/05/24 | 03:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعيستهدف بايرن ميونخ تعزيز قوة فريقه الهجومية، عبر التعاقد مع السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول.ووفقا لشبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن النادي البافاري يفكر بجدية في جلب الدولي السنغالي إلى ملعب أليانز أرينا هذا الصيف.كما أكدت "سكاي" أن ماني نفسه يتطلع بالفعل لارتداء قميص بطل البوندسليجا في الموسم المقبل، ما يعزز من احتمالية إتمام هذه الصفقة.وأشارت إلى بدء الطرفين التواصل مع بعضهما في الأيام القليلة الماضية، حيث تفاوضت إدارة النادي مع اللاعب وممثليه.وأصبح بايرن ميونخ أوفر حظا في الظفر بتوقيع صاحب ال30 عاما، بعدما جدد باريس سان جيرمان عقد مهاجمه كيليان مبابي مؤخرا.وكان النادي الفرنسي أحد المنافسين للبايرن على ضم ماني، تحسبا لرحيل مبابي إلى ريال مدريد هذا الصيف، قبل أن يوقع الأخير على عقد جديد.ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع ال4 المقبلة محادثات مكثفة بين بايرن وماني، أملا في إنجاز الصفقة التي تأتي وسط احتمالات برحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن النادي الألماني.وبحسب التقارير، فإن انتقال ماني إلى بايرن لن يكلف الأخير أكثر من 50 مليون يورو، في ظل انتهاء عقده مع الريدز في صيف 2023.

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