قبل فوات الأوان .. كيف يستعد العالم لـ

2022/05/24 | 03:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، أحدثت المساعدات الغربية فرقا في ساحة المعركة في أوكرانيا، كما اجتمعت عشرات الدول لتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتقديم المساعدات العسكرية والاقتصادية، وفرض عقوبات اقتصادية وتكاليف سياسية باهظة على روسيا.

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