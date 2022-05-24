2022/05/24 | 04:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل العراق يعاني من شح بالكوادر الطبية والتمريضية أم نقصا في الخبرات؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يستعين بأطباء أجانب لمعالجة مرضاه) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يستعين بأطباء أجانب لمعالجة مرضاه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).