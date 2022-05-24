نازنين زاغاري راتكليف: تم إجباري على توقيع اعترافات كاذبة في إيران

2022/05/24 | 04:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت عاملة الإغاثة البريطانية - الإيرانية نازنين زاغاري راتكليف، التي كانت محتجزة في إيران لقرابة 6 سنوات، إن السلطات الإيرانية أجبرتها على التوقيع على اعترافات كاذبة كشرط للإفراج عنها.

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