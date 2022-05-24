بعمر الثمانين.. كوسبي يواجه تهمة جديدة بـ

2022/05/24 | 05:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه الممثل الكوميدي الأميركي، بيل كوسبي، محاكمة أخرى هذا الأسبوع، مع التركيز على مزاعم بأنه "اعتدى جنسيا" على فتاة مراهقة في منتصف عقد السبعينات، وفق وسائل إعلام أميركية.

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