2022/05/24 | 06:50 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fsioukIxb54

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - نقيب الأطباء: أكثر من 4 آلاف طبيب عراقي يعملون في بريطانيا) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - نقيب الأطباء: أكثر من 4 آلاف طبيب عراقي يعملون في بريطانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).