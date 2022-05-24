2022/05/24 | 06:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسير العلاقات الصينية الأميركية في خط يتسارع فيه التوتر أو يتباطأ، لكنه لا ينخفض أبدا منذ سنوات، وبالتحديد منذ أن أدركت الولايات المتحدة أن نفوذ الصين العالمي، المرتبط بسياسات رئيسها شي جين بينغ التوسعية، وطريقة تعامله "الملكية" مع المؤسسات في الصين هو خطر على مستقبل البلاد، وربما العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التوتر الأميركي الصيني.. هل يمكن تجنب حرب "كارثية"؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التوتر الأميركي الصيني.. هل يمكن تجنب حرب "كارثية"؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).