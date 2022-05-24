استهداف محيط مطار بغداد بطائرة مسيرة

2022/05/24 | 07:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، باستهداف محيط مطار بغداد بطائرة مسيرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن “محيط قاعدة فكتوريا الامريكية داخل مطار بغداد الدولي تم استهدافه بطائرة مسيرة فجر اليوم”.وأضاف المصدر أنه “لم يتم تسجيل خسائر بشرية وعلى اثرها تم تفعيل صافرات الانذار”.

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