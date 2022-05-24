تراجع ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت والذهب في مصر.. وتجار يفسرون

2022/05/24 | 07:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد السوق المصري تراجعًا كبيرًا في أسعار بعض مواد البناء والذهب خلال الأيام القليلة الماضية، حيث انخفض سعر طن الحديد بقيمة 1800 جنيه (97.8 دولار)، وسعر طن الأسمنت بقيمة 100 جنيهًا (5.4 دولار)، والذهب بقيمة 200 جنيهًا.

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