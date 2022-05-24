الاحتباس الحراري: الحكومات جزء من المشكلة البيئية وليست جزءًا من الحل - مرزوق الحلالي

2022/05/24 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مرزوق_الحلالي إن الطبقات الحاكمة مذنبة بتقاعسها بفعل عدم تحركها اتجاه المناخ، بل انها أسوأ من ذلك.



إنها مذنبة ومسؤولة عن السياسات التطويعية الشرسة التي تفاقم الأزمة - لاعتقادها أنها ستطيع أن تطوع الواقع بإرادتها.



وبالتالي، لا داعي لمناشدة هؤلاء لبذل إي مجهود، بدلاً من ذلك، يجب أن يكون الشروع، من قاعدة المجتمع، بإعادة تحديد طرق حياتنا و وطبيعة احتياجاتنا.



كتوحيد المقاومة ضد حوسبة العمل والحياة اليومية على سبيل ......





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