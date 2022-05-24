أول مؤتمر عربي عن -الفلسفة للأطفال- - محمد عرفات حجازي

2022/05/24 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عرفات_حجازي يعقد اتحاد الفلاسفة العرب، تحت شعار "التفلسف حقٌّ للجميع"، المؤتمر الدولي الافتراضي الأول "الفلسفة للأطفال"، وذلك برعاية مؤسسة BRC العلمية العراقية، يومي الثلاثاء والأربعاء 24 ـ 25/ 5/ 2022م، على تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة، على منصة Free Conference Call، ليكون أول مؤتمر من نوعه على المستوى العربي.



جاء المؤتمر وفق الخطة العلمية التي وضعها مؤسس ورئيس الاتحاد الدكتور محمد عرفات؛ إ ......





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