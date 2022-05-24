اختبر 4 مواسم في رحلة واحدة فقط.. هذا ما يمكن للمسافرين فعله في كازاخستان

2022/05/24 | 08:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت مستويات الرحلات الجويّة الداخلية إلى طبيعتها في كازاخستان العام الماضي.والآن، تعمل البلاد على جذب السياح القادمين من الخارج، إذ أنها تخطط لتعزيز مكانتها في السوق الدولي، بدءًا من دول مجلس التعاون الخليجي.وشرح المدير العام لشركة Kazakh Tourism الوطنية، دانييل سيرجانولي، الجوانب الفريدة للبلاد خلال النسخة التاسعة والعشرين من معرض سوق السفر العربي 2022 بدبي.

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