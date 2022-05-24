زيلينسكي يبدي مرونة كبيرة في ملف تبادل الأسرى مع روسيا

2022/05/24 | 08:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

عبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استعداد كييف لتبادل الأسرى مع روسيا "ولو غدا"، ودعا حلفاءه بلاده إلى الضغط على موسكو في هذا الصدد.

وقال زيلينسكي عبر رابط فيديو تفاعلي مع الجمهور في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس: "تبادل الأسرى مسألة إنسانية وقرار سياسي للغاية يعتمد على دعم العديد من الدول".

وأضاف: "من المهم الضغط سياسيا على أي مستوى، من خلال الشركات القوية، من خلال إغلاق الشركات، والحظر النفطي، وأن نكثف عن طريق هذه التهديدات تبادل أفراد شعبنا بالجنود الروس".

وتابع زيلينسكي: "لسنا بحاجة للجنود الروس، نحن فقط بحاجة لجنودنا، نحن مستعدون للتبادل ولو غدا".

وأوضح أن عدة آلاف من الأشخاص محتجزون بعد أن استولت روسيا على مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب شرق أوكرانيا ونتيجة للمعركة في منطقة دونباس الشرقية.

وتحاول القوات الروسية منذ أسابيع محاصرة القوات الأوكرانية، والاستيلاء بشكل كامل على مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك اللتين تشكلان منطقة دونباس.

المصدر: سكاي نيوز

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