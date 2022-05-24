الجماعة الاسلامية المصرية، و-المراجعات الفكرية- للولايات المتحدة! -رأسمالية الكوارث-، الطور الاعلى من -النيوليبرالية- الاقتصادية. - سعيد علام

2022/05/24 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_علام للاسف، مازال الغالبية من النخبة، لا ترى المغزى العميق لخروج الولايات المتحدة من افغانستان، بعد العراق.



بعد ان نجحت "النيوليبرالية" الاقتصادية، التكتلات العالمية للشركات المالية الكبرى الاحتكارية، وعلى رأسها الامريكية، نجحت في اجتياح العالم شرقه وغربه، شماله وجنوبه، وفي فرض السياسات "النيوليبرالية" الاقتصادية، بأستخدام السلاحان الحربيان الرئيسيان، السلاح الاول، العسكري، "الحرب الامبريالية ع ......





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