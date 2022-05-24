بايدن يعلق على تصريحاته

2022/05/24 | 08:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن سياسة "الغموض الاستراتيجي" تجاه تايوان لم تتغير، الثلاثاء، وذلك بعد يوم من تصريحات أحرجت مسؤولي إدارته حول استعداد واشنطن للتدخل العسكري في حال غزو الصين لتايوان

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