2022/05/24 | 09:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع 2 والسرطان كلها أسباب رئيسية للوفاة المبكرة والتي يمكن الوقاية منها في الولايات المتحدة وهي حالات يواجهها ملايين الأمريكيين الذين يعانون من السمنة.وجدت دراسة جديدة أن جراحة إنقاص الوزن يمكن أن تساعد في تقليل هذه المخاطر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منها أمراض القلب والسرطان.. كيف يمكن لجراحة إنقاص الوزن أن تساعد في تقليل مخاطر المعاناة من الأمراض المرتبطة بالسمنة؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منها أمراض القلب والسرطان.. كيف يمكن لجراحة إنقاص الوزن أن تساعد في تقليل مخاطر المعاناة من الأمراض المرتبطة بالسمنة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).