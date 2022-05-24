وزير خارجية تركيا يزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية

2022/05/24 | 09:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بجري وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، زيارة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية الثلاثاء، حيث يلتقي نظيريه الإسرائيلي والفلسطيني، وفقا لوكالة الأناضول التركية الرسمية

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