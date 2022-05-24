العمل تعلن استكمال اجراءات شمول 300 اسرة بالرعاية الاجتماعية

2022/05/24 | 09:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعي إلــى منــح امتيــازات جديدة لشــريحة المعاقين عبر إجراء تعديلات في قانوني الحماية الاجتماعية

وهيئة الإعاقة.

وقالت رئيس هيئــة الحماية الاجتماعية فــي الــوزارة هــدى ســجاد لـ"الصباح" إن ّ "الــوزارة تســعى إلــى تعديــل قانوني الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 وهيئــة الإعاقة رقم 38 لســنة 2013 بما يمنــح فئة المعاقين المزيد من الامتيازات ومعالجــة التقاطــع فــي التطبيــق بــين القانونــين والعمل على رفــع خط الفقر من المعاقين من أجل الاستمرار بمنحهم مبلغ الإعانة الاجتماعية".

وأضافــت أن "التعديــلات ســتضمن إمكانيــة الجمع بين راتب المعين والإعانة بالنســبة للمعين مــن الدرجــة الأولى"، لافتــة إلــى أنــه "تــم التوجيــه باعتماد التقاريــر الطبيــة الصــادرة عــن هيئة الإعاقــة حصراً ســواء كانــت لمنح راتب المعــين أو لمنــح الرقــم المــروري في ملء اســتمارة البيــان الســنوي الإلكترونــي وتمييز ذلــك عن التقاريــر الطبية لفئة العاجزين

وبينــت ســجاد أن "الهيئة استكملت الإجــراءات الحســابية والتدقيقيــة لصــرف مبلــغ 100 ألــف دينــار (غلاء معيشــة) للباحثــين الاجتماعيــين مــن أصحــاب العقــود وســيتم صرفهــا مع راتب شــهر أيــار الحالي"، منوهــة بأنه "تم استكمال إجراءات شمول 300 ألف أســرة في بغداد والمحافظات وبانتظار التخصيصات المالية اللزمة لاطلاق رواتب تلك الاسر".

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