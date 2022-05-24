الخارجية الكازاخستانية تعلن موعد الجولة الجديدة من مفاوضات (آستانا)

2022/05/24 | 09:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

قال ايبيك صمادياروف المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية كازاخستان، إنه سيتم في الشهر المقبل استئناف المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة.

وذكر المتحدث للصحفيين اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات وفق "صيغة أستانا" حول تسوية الأزمة في سوريا، ستجري في عاصمة كازاخستان مدينة نورسلطان، في 14-16 حزيران المقبل.

ووفقا له، وجهت خارجية كازاخستان، دعوات للدول الضامنة للمحادثات وكذلك للمراقبين، وهي تنتظر تأكيد مشاركتهم.

يشار إلى أن الاجتماع الدولي السابع عشر السابق حول سوريا بصيغة أستانا، انعقد في الفترة من 21 إلى 22 كانون الاول في العاصمة الكازاخستانية.

المصدر: روسيا اليوم

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