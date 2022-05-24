قداس لراحة نفس شيرين ابو عاقلة في ايطاليا

2022/05/24 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

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عقد في اوريولو شمالي ايطاليا، قداس لراحة نفس شيرين ابو عاقلة بحضور سفيرة فلسطين وسفيرة الجامعة العربية.

وقال تقرير، ان " سكان بلدة اوريولو في شمال روما عبروا عن سخطهم والمهم لمقتل الشهيدة شيرين ابو عاقلة بدم بارد على أيدي الاحتلال الإسرائيلي".واضاف، ان "القداس بدعوة من جميعة الصداقة الإيطالية العربية في روما و أبرشية اوريولو رومانو حيث ترأس القداس الاب جورجيو بوليدجوني بحضور عدد من أبناء الجالية العربية بينهم الناشط حسن بو حرفوش وعقيلته".

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