القبض على عدد من الطلبة لتعديهم على الكوادر التدريسية بذي قار

2022/05/24 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ذي قار

اعلنت مديرية شرطة ذي قار، اليوم الثلاثاء، القبض على عددا من الطلبة لاعتدائهم على الكوادر التدريسية في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تنفيذا لتوجيهات قائد عمليات سومر وشرطة محافظة ذي قار والمنشآت الفريق ق خ الركن سعد علي عاتي الحربية، على اهمية توفير الحماية للمدارس واداراتها والاسرة التعليمية، وبناء على شكوى تقدم بها مدرس مدرسة ثانوية الاصلاح المسائية حول اعتداء مجموعة من الطلاب عليه وعلى الكوادر التدريسية اثناء العمل،

ومن خلال ذلك تم القاء القبض على 3 من المشكو منهم".

أضافت أن "قاضي التحقيق قرر توقيفهم استنادا للمادة 4 من قانون حماية المعلمين".

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