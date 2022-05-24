تضاعف العدد في السعودية وإيران تتصدر.. تحذير من ارتفاع عمليات الإعدام عالميا

2022/05/24 | 09:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزامن تخفيف قيود مكافحة كورونا مع "ارتفاع مثير للقلق" في عمليات الإعدام المطبّقة حول العالم عام 2021، وفق ما أفادت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، بينما سجلت إيران أكبر عدد من الإعدامات منذ 2017.

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