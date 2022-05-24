الانواء الجوية: عواصف ترابية يوم غد الأربعاء



الانواء الجوية: عواصف ترابية يوم غد الأربعاء
2022/05/24 | 09:45 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة.

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