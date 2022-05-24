تمديد تعليق الرحلات الجوية في مطار اربيل

2022/05/24 | 09:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ مددت إدارة مطار أربيل الدولي، اليوم الثلاثاء، تعليق تسيير الرحلات الجوية بسبب موجة الغبار، وتراجع مدى الرؤية الى مستويات منخفضة جدا.وقال مدير مطار اربيل الدولي أحمد هوشيار، في بيان تلقته ايرث نيوز، إنه “تقرر تعليق حركة الملاحة الجوية مجددا اليوم الثلاثاء من الساعة السابعة والنصف صباحا نتيجة لتدني مستويات الرؤية.

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