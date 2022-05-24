الأقمار الصناعية تظهر تزايد سرقة روسيا لحبوب أوكرانيا مع استمرار الحرب

2022/05/24 | 09:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت صور من الأقمار الصناعية لميناء القرم في مدينة سيفاستوبول بأوكرانيا أن سرقة روسيا للحبوب الأوكرانية تتزايد مع استمرار حربها على أوكرانيا.

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