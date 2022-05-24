نائب يدعو لاجتماع طارى بعد مجزرة” الاصلاح”.. 3 نقاط استفهام كبيرة

2022/05/24 | 09:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى دعا النائب مضر الكروي، الثلاثاء، الى اجتماع امني طارى بعد مجزرة الاصلاح شمال شرق ديالى.وقال الكروي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” 14 مدني سقطوا بين شهيد وجريح في اعتداء ارهابي اثم في اطراف قرية الاصلاح قرب ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) في ساعة متاخرة من مساء يوم امس في اكبر حصيلة دامية لهجمات […]

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