النفط: لا نخطط لرفع أسعار البنزين ولدينا خزين كاف من المشتقات

2022/05/24 | 09:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

نفت شركة المشتقات النفطية وجود مساع لرفع سعر المشتقات والبنزين في مقدمتها، فيما أكدت وجود خزين كاف من تلك المشتقات في بغداد والمحافظات.

جاء ذلك على خلفية ما تردد في وسائل الإعلام، بشأن ارتفاع مرتقب في أسعار المشتقات، لاسيما البنزين، نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالمياً، ووجـود خطط لرفع الدعم عن البنزين المحسن.

وتدعم الدولة سعر البنزين المحسن بنسبة 35 بالمئة، اذ تتحمل مبلغ 350 ديناراً عن كل لتر يباع منه للمواطنين وبسعر650 ديناراً فقط.

وقال مدير الشركة التابعة لوزارة النفط حسين طالب لـ "الصباح": إن "أسعار البنزين العادي لازالت محددة بمبلغ 450 ديناراً للتر الواحد، و650 ديناراً للتر الواحد من النوع المحسن منه، وبالتالي فلا وجود لأي زيادة في سعرهما".

وكشف عن "توفر خزين ستراتيجي ممتاز لكل متاز لكل من البنزين وزيت الغاز (الكاز) والنفط الأبيض، فضلا عن غاز الطبخ وهذه المواد موجودة في جميع مستودعات بغداد ومحافظات البلاد كافة".

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