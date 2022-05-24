ايرانية الصنع.. اسقاط طائرة مسيرة حاولت استهداف مقر القوات الامريكية في مطار بغداد

2022/05/24 | 10:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحبطت القوات الأمنية العراقية، فجر اليوم الثلاثاء، هجوما بطائرة مسيّرة على منطقة الدعم الدبلوماسي التابع للولايات المتحدة الأمريكية في مطار بغداد الدولي.

وقال مصدر، بأن القوات الامنية تمكنت من إسقاط “طائرة مسيرة تابعة للمليشيات الخارجة عن القانون حاولت الاقتراب من منطقة الدعم الدبلوماسي الذي يضم دبلوماسيين وجنوداً أمريكيين وآخرين من دول التحالف الدولي في مطار بغداد الدولي”.

وأضاف أن عملية التصدي للطائرة وإسقاطها لم تسفر عن أية أضرار، مشيرا إلى أن الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها من نوع KAS O4 ايرانية الصنع.

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