“لدينا خزين ممتاز”.. المشتقات النفطية: لن نلجأ إلى رفع سعر البنزين

2022/05/24 | 10:08 - المصدر: وكالة خبر

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نفَت شركة المشتقات النفطية الأنباء التي تتحدث عن نيتها رفع سعر المشتقات والبنزين في مقدمتها، فيما أعلنت وجود خزين كافٍ من تلك المشتقات في بغداد والمحافظات.

وقال مدير الشركة التابعة لوزارة النفط حسين طالب، إن “أسعار البنزين العادي لازالت محددة بمبلغ 450 ديناراً للتر الواحد، و650 ديناراً للتر الواحد من النوع المحسن منه، وبالتالي فلا وجود لأي زيادة في سعرهما”.



وكشف عن “توفر خزين استراتيجي ممتاز لكل من البنزين وزيت الغاز (الكاز) والنفط الأبيض، فضلاً عن غاز الطبخ وهذه المواد موجودة في جميع مستودعات بغداد ومحافظات البلاد كافة”.

جاء ذلك على خلفية ما تردد في وسائل الإعلام، بشأن ارتفاع مرتقب في أسعار المشتقات، لاسيما البنزين، نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالمياً، ووجود خطط لرفع الدعم عن البنزين المحسن.



وتدعم الدولة سعر البنزين المحسن بنسبة 35 بالمئة، اذ تتحمل مبلغ 350 ديناراً عن كل لتر يباع منه للمواطنين وبسعر650 ديناراً فقط.

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