التربية تحدد موعد إعلان نتائج الصفوف الابتدائية غير المنتهية

2022/05/24 | 10:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدثت وزارة التربية، عن إجراء حدد موعد إعلان نتائج المرحلة الابتدائية للصفوف غير المنتهية، بعد انتهاء امتحانات الصف السادس ابتدائي.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون، إن “المدارس الابتدائية ستعلن نتائج المراحل غير المنتهية بعد إكمال الامتحانات النهائية الدور الأول لمرحلة السادس الابتدائي، ويتم عقبها إعلان النتائج للتلاميذ”.

ويأتي هذا الإجراء كون أغلب المدارس هي مراكز امتحانية لهذه المرحلة وأن أغلب الملاكات في المدارس ظهرت اسماؤهم كمراقبين.

وأضاف أنه “من المؤمل أن ينتهي تلاميذ المرحلة الابتدائية من امتحاناتهم الوزارية النهائية الأسبوع الحالي”.

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