العراق يضرب موعدا جديدا مع الغبار.. متى ستبدأ العاصفة؟

2022/05/24 | 10:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت حدوث عواصف ترابية يوم غد الأربعاء.

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