قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.. مقارنة بين محمد صلاح وكريم بنزيما هذا الموسم؟

2022/05/24 | 10:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعتبر المصري محمد صلاح والفرنسي كريم بنزيما من أكثر اللاعبين تألقاً وتأثيراً في موسم 2022/2021، وأبرز لاعبي فريقيهما قبل الموقعة النارية بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل.

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