اصابتها رصاصات الرمي العشوائي ممثل السيستاني يأمر بالتكفل بعلاج صبية مشلولة بمبلغ 23 مليون دينار

2022/05/24 | 10:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرممثل المرجعية الدينية العليا

المتولي الشرعي للعتبة الحسينية

المقدسة الشيخ عبد المهدي الكهربائي

بالتكفل بكامل مبلغ علاج صبية صغيرة

اصابتها اطلاقات رمي عشوائي بالشلل

وتمكن الاطباء في مستشفى زين العاب

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