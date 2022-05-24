اليوم.. المنتخب الأولمبي يلاعب نظيره الإيراني ودياً

2022/05/24 | 10:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يلاعب المنتخب الأولمبي بكرة القدم، نظيره الإيراني في لقاء ودي مساء اليوم الثلاثاء.وأكمل المنتخب الأولمبي تدريباته يوم أمس، حيث أصبح جاهزاً لخوض اللقاء، حيث ستكون مواجهتي إيران هي البروفة النهائية للمنتخب قبل نهائيات آسيا.ووصل اللاعب هيران أحمد ثون السويسري إلى العاصمةِ بغداد تمهيداً للالتحاقِ بصفوفِ المنتخب الأولمبي، لكنه لن يتمكن من […]

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المنتخب الأولمبي يلاعب نظيره الإيراني ودياً أولاً على ايرث نيوز.

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