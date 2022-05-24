نائب يحمل بغداد تداعيات مجزرة

2022/05/24 | 10:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

حمل النائب مضر الكروي، اليوم الثلاثاء، الحكومة المركزية في بغداد تداعيات مجزرة الاصلاح في ديالى.

وقال الكروي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "هجوم داعش على محيط قرية الاصلاح قرب ناحية جلولاء تسبب في مجزرة دامية راح ضحيتها كاملة في حدث مؤلم ومأساوي"، مبيناً أن "القرية لغاية الان تدفع ثمن رفضها للفكر المتطرف لمدة 7 سنوات متواصلة وقدمت عشرات الشهداء والجرحى".

وحمل الكروي، الحكومة المركزية تداعيات مجزرة الاصلاح مؤكداً بان "ما حدث لطالما حذرنا منه في ضرورة دعم حشود العشائر او معالجة الفراغات الامنية واسناد المناطق بمزيد من القوات لإنهاء خطر الخلايا النائمة".

فيما أكد مصدر محلي بان "حصيلة الشهداء بلغت 6 بينهم 5 من اسرة واحدة واصابة 9 بينهم 3 جنود".



لافتاً الى ان "حالة بعض الجرحى حرجة للغاية".

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