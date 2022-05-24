طفل “متسول” يخترق أمن مطار النجف ويعطل رحلة ايرانية لساعتين

2022/05/24 | 11:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني في محافظة النجف، اليوم الثلاثاء، بأن طفلاً تسبب بدخول مطار المحافظة بـ”حالة إنذار”.

وفي تفاصيل الحادثة، قال المصدر ، أن “طفلاً دون العاشرة من العمر تمكن من اختراق امن مطار النجف والوصول إلى نقطة انطلاق طائرة ايرانية تستعد للإقلاع إلى ايران مع مسافرين على متنها، وذلك لطلب المساعدة (الگدية من المسافرين)”.

وبين المصدر، أن “امن الطائرة تنبه للطفل وقام بتعطيل الرحلة لمدة اكثر من ساعتين، وانزال المسافرين من على متنها للتأكد من عدم صعود متسولين آخرين على متن الطائرة”، مبيناً أن “قوة امن المطار اعتقلت الطفل وقامت بنقله الى خارج المطار، بعد أن تسبب بإدخال المطار في حالة إنذار”.

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