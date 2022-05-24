برهم صالح: الهجمات الإرهابية في كركوك وديالى محاولات خسيسة لضرب أمن العراق

2022/05/24 | 11:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عدّ رئيس الجمهورية برهم صالح، الهجمات الإرهابية التي استهدفت كركوك وديالى محاولات خسيسة لضرب أمن واستقرار مواطنينا.

وقال صالح في تغريدة على “تويتر” ‏أن الهجمات الإرهابية الجبانة التي استهدفت كركوك وديالى، محاولات خسيسة لضرب امن واستقرار مواطنينا وقواتنا الأمنية، وتذكير بخطورة الإرهاب المتربص لاستغلال الثغرات والتقاط أنفاسه.



ودعا صالح الى رص الصف الوطني ودعم الأجهزة الأمنية من اجل اجتثاث الإرهاب من جذوره وافشال مخططاته الخبيثة.

الهجمات الإرهابية الجبانة التي استهدفت كركوك وديالى، محاولات خسيسة لضرب امن واستقرار مواطنينا وقواتنا الأمنية، وتذكير بخطورة الإرهاب المتربص لاستغلال الثغرات والتقاط أنفاسه.



واجبنا رص الصف الوطني ودعم الأجهزة الأمنية البطلة من اجل اجتثاث الإرهاب من جذوره وافشال مخططاته الخبيثة.

— Barham Salih (@BarhamSalih) May 23, 2022

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