مشجع يفسد فرحة صلاح (صورة)

2022/05/24 | 11:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقد المصري محمد صلاح، أنه كتب الفصل الأخير من قصة لقب الدوري الإنجليزي، حينما سجل هدفا لفريقه ليفربول في شباك وولفرهامبتون في الجولة الختامية من المسابقة المحلية لهذا الموسم.

وسجل صلاح، الذي دخل بديلا، هدف التقدم لنادي ليفربول 2-1 في شباك وولفرهامبتون، في الدقيقة 84، ليركض للاحتفال مع جماهير فريقه التي احتشدت في مدرجات الملعب، معتقدا أن هذا الهدف سيمنح فريقه اللقب، لكن النجم المصري أصيب بخيبة أمل كبيرة عندما اقترب من المشجعين في المدرجات.

فقد أشار أحد المشجعين بيده إلى صلاح، إلى أن مانشستر سيتي الذي كان يواجه في نفس التوقيت أستون فيلا وكان يتخلف بهدفين دون رد، نجح في تحويل تأخره إلى فوز بنتيجة 3-2 في غضون خمس دقائق.

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